英特尔海外促销 CPU / 显卡，送《夜莺》《刺客信条：幻景》

IT之家 8 月 16 日消息，据英特尔官方消息，英特尔将在 8 月 24 日到 9 月 3 日开启游戏玩家日活动，届时将有买 CPU 或显卡送游戏的活动。

英特尔表示，购买符合要求的 12 代 / 13代处理器或显卡或整机产品，将可获得《夜莺》和《刺客信条：幻景》两款游戏。

IT之家附两款游戏介绍：

Steam 页面显示《夜莺》即将推出。《夜莺传说》是一款第一人称、PVE、开放世界生存合成游戏，支持单人游玩或好友联机。建造、合成、战斗、探索，越过神秘的传送门，在多个奇妙与神幻的妖境展开冒险。由于奥术传送门网络被切断，你被困在了我们的世界之外。你的目标：成为一名娴熟的跨界行者，在跨次元传送网络中航行。只有这样你才能找到如何前往夜莺魔城，那里是已知的人类最后堡垒。

根据育碧官方的最新消息，《刺客信条：幻景》从原定的 10 月 12 日提前至 10 月 5 日发售，游戏顺利开发完成，现已封装压盘。《刺客信条：幻景》游戏的玩法将回归系列原点，在游戏中玩家将化身为巴辛姆在巴格达街道间穿梭并追寻真相。

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