Windows Server Build 25931 预览版发布

IT之家 8 月 17 日消息，微软今天面向 Long-Term Servicing Channel（LTSC）频道用户，发布了 Windows Server Build 25931 新预览版。

有需求的用户可以前往 Windows Server Insider 网站，下载 ISO 或者 VHDX 镜像进行安装。和以往相同，新预览版整合了 Win11 桌面体验，并提供数据中心版、标准版和 Azure 版本（仅支持虚拟机安装）。

微软官方还更新了 Windows Server Build 25931 新预览版的更新日志，IT之家在此附上内容如下：

启用 Azure Arc 的 Servers onboarding 体验

用户升级到该预览版之后，在系统托盘（任务栏右下角）中找到新的 Azure Arc 图标。

用户点击之后，可以启动 Azure Arc 安装向导安装，配置（免费）Azure Connected Machine Agent。

在服务器上启用 Azure Arc 后，在系统托盘图标中查找状态信息。

Server Datacenter 开放新版 Terminal 应用：

在 Windows Server 上使用终端命令行实用程序进行测试运行！在最新的 Server Datacenter Insider 版本上搜索“Terminal”并启动应用程序。

提供 Storage Replica Enhanced Log

增强的日志通过从存储复制副本日志实施中删除文件系统抽象及其性能成本，提高了数据块复制的性能。有关详细信息和部署说明，请访问这里。

已知问题：

如果你计划从 Windows Server 2019 进行验证升级，如果升级到该版本可能会遇到间歇性升级失败问题，因此我们不推荐你使用。

此版本存在一个问题：使用“wevetutil al”命令归档事件日志会导致 Windows 事件日志服务崩溃，并且归档操作失败。必须通过在管理命令行提示符下执行“Start-Service EventLog”来重新启动服务。

如果您启用了安全启动 / DRTM 代码路径，我们不建议您安装此版本。

Server 的品牌尚未更新，在预览版中仍为 Windows Server 2022。此外，微软将这些版本称为 Windows Server vNext，而不是已经上市的 Windows Server 2022。

可用下载：

18 种语言的 ISO 格式的 Windows Server LTSC 预览版，并且只有英文的 VHDX 格式。

ISO 和 VHDX 格式的 Windows Server Datacenter Azure 预览版，仅英文。

微软服务器语言和可选功能预览

密钥仅对预览版本有效：

服务器标准：MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

数据中心：2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Azure 版本不接受密钥

微软还指出，此预览版将于 2023 年 9 月 15 日到期。需要的网友可以点击这里下载该镜像，更新日志地址：这里。

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