育碧《飙酷车神：轰鸣盛典》已完成开发，进入批量生产压盘阶段

IT之家 8 月 17 日消息，育碧公司、象牙塔工作室日前宣布，旗下《飙酷车神：轰鸣盛典》已经进入“gold”阶段，这意味着该作是继《刺客信条：幻景》之后育碧本周第二款已完成开发阶段的游戏。

IT之家注：“Gone Gold”是游戏业内的一个术语，代表游戏母片已经制作完成、通过检查测试，可进厂压盘了。

本作将于 9 月 14 日发售，终极版用户可提前 3 日进入游戏，现已开启预购。官方曾在开发者日志中透露，本作提供超 600 辆可操作车辆，并提供 80 多辆全新车型。同时，玩家可以调整字幕大小和背景、色盲模式、动态模糊、相机晃动、HUD 高对比度、文字大小和赛道线透明度；还可以关闭赛道线，调整 AI 难度和重新映射控制等。

此外，官方还表示，在定制方面，游戏有着“数百万”种可能的组合，首发时将有超过 800 种配件可用，远超《飙酷车神 2》。其中还包括新功能“自定义发动机声音”，可让玩家自行选择真实感或“更加奇特”的音效。

游戏简介如下：

《飙酷车神：轰鸣盛典》CGI 预告随着咆哮的引擎声揭开了面纱。 你将置身于夏威夷群岛中的瓦胡岛，体验生机盎然的魅力，感受机械轰鸣的热血，享受加速推背感的刺激。 在这片热土上，以引擎声为号角，去探索全岛的风貌，畅享精彩绝伦的狂欢之旅！ 车轮的燃烧，引擎的轰鸣，肾上腺素的飙升，你将全面探索唯美的夏威夷群岛。 在檀香山的大街小巷中飞驰竞速；深入幽深茂密的雨林；挑战盘绕曲折的山路；在阳光正好的沙滩跑道上惬意兜风。 除此之外，在体验剧情任务、量身定做的赛事和主题活动中，你将忘我地投身于一个别样的汽车文化宇宙里。一起在夏威夷明媚的天空下，享受驾驶超跑全速狂飙的快感吧！

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