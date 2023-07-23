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育碧《飙酷车神：轰鸣盛典》封测 PC 推荐配置出现多处低级错误，显卡名字拼错

2023/7/23 8:43:56 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 7 月 23 日消息，Twitter 用户 Sebastian Castellanos 发文吐槽，育碧《飙酷车神：轰鸣盛典》封测 PC 推荐配置出现低级错误，甚至还把显卡名字拼错了

育碧 PC 推荐配置原文：

2K 配置推荐（1440p，60 帧）

  • 操作系统：Windows 10（64 位版本）

  • 处理器：Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 5 5600x @ 3.7 GHz

  • RAM：16 GB

  • 显卡：NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti（12 GB）或 AMD Radeon RX 6800 XT（12 GB）

  • 硬盘：85 GB 可用存储空间（SSD）

  • DirectX：DirectX 12

4K 配置推荐（2160p，60 帧）

  • 操作系统：Windows 10（64 位版本）

  • 处理器：Intel i9-12900K @ 3.2 GHz 或 AMD Ryzen 9 7900x @ 4.7 GHz

  • RAM：32 GB

  • 显卡：NVIDIA GeForce RTX 3090（16 GB） AMD Radeon RX 6800 TX（16 GB）

  • 硬盘：85 GB 可用存储空间（SSD）

  • DirectX：DirectX 12

IT之家注意到，Radeon RX 6800 XT 显存为 16GB，并非 12GB； RTX 3090 显存为 24GB，并非 16GB；4K 配置推荐的 AMD Radeon RX 6800 TX 名称拼写错误，实为 AMD Radeon RX 6800 XT

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关键词：育碧飙酷车神

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