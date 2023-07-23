育碧《飙酷车神：轰鸣盛典》封测 PC 推荐配置出现多处低级错误，显卡名字拼错

IT之家 7 月 23 日消息，Twitter 用户 Sebastian Castellanos 发文吐槽，育碧《飙酷车神：轰鸣盛典》封测 PC 推荐配置出现低级错误，甚至还把显卡名字拼错了。

育碧 PC 推荐配置原文：

2K 配置推荐（1440p，60 帧）

操作系统：Windows 10（64 位版本）

处理器：Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 5 5600x @ 3.7 GHz

RAM：16 GB

显卡：NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti（12 GB）或 AMD Radeon RX 6800 XT（12 GB）

硬盘：85 GB 可用存储空间（SSD）

DirectX：DirectX 12

4K 配置推荐（2160p，60 帧）

操作系统：Windows 10（64 位版本）

处理器：Intel i9-12900K @ 3.2 GHz 或 AMD Ryzen 9 7900x @ 4.7 GHz

RAM：32 GB

显卡： NVIDIA GeForce RTX 3090（16 GB） 或 AMD Radeon RX 6800 TX（16 GB）

硬盘：85 GB 可用存储空间（SSD）

DirectX：DirectX 12

IT之家注意到，Radeon RX 6800 XT 显存为 16GB，并非 12GB； RTX 3090 显存为 24GB，并非 16GB；4K 配置推荐的 AMD Radeon RX 6800 TX 名称拼写错误，实为 AMD Radeon RX 6800 XT。

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