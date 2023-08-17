报告称 Win11 安装 8 月更新后，无法登录 Microsoft Defender

IT之家 8 月 17 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，部分 Win11 用户在安装 8 月更新之后，出现了无法登录 Microsoft Defender 的问题。

IT之家注：这里的 Microsoft Defender 并非 Windows Security 应用，该应用的主要功能是安全审查所有连接的设备，并为用户提供统一的安全管理控制面板。

已经购买 Microsoft 365 订阅的 Windows 设备，将会自动安装 Microsoft Defender 应用程序。

用户反馈在安装 8 月更新之后，打开 Microsoft Defender 应用程序会跳出“无法登录”的错误。

Windows Latest 通过深入调查，发现导致这个问题的主要原因并非是 Win11 累积更新，而是 8 月针对 Microsoft Defender 的更新。

微软目前暂未承认上述问题。

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