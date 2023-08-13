微软为 Win11/10 更新 Microsoft Defender：提高性能、阻止 AutoKMS

IT之家 8 月 13 日消息，微软本周早些时候发布了针对 Windows 10（KB5029244）和 Windows 11 （KB5029263 / KB5029253）以及 Server 系统的 8 月安全更新，解决了旧版 Windows 10 上的 Intel DirectX 问题。

IT之家提醒，你也可以把英特尔 GPU 驱动更新到 30.0.101.1190 或更新版本以解决这个问题。微软在其支持文档中写道：

在安装 KB5019966 或更高版本更新之后，您可能会在使用 Intel 图形驱动程序（26.20.100.7463 到 30.0.101.1190 版本）的 Windows 设备上遇到 apphelp.dll 错误。这个问题可能会间歇性地出现，并且影响一小部分使用 DirectX 或 Direct3D 渲染其内容部分或全部内容的企业应用。使用更新版本 Intel 图形驱动程序（版本高于 30.0.101.1190）的 Windows 设备不受此问题的影响，并且已经安装了针对此问题的 Intel 解决方案。 Windows 家庭用户不太可能遇到此问题，因为受此问题影响的应用程序在企业环境中更常见。 解决方案：为了缓解此问题，您可以安装一个版本高于 30.0.101.1190 的 Intel 图形驱动程序。建议您检查您的 Windows 设备制造商是否支持您设备的最新版本的 Intel 图形驱动程序。如果他们不提供高于 30.0.101.1190 的驱动程序，您可以查看英特尔图形驱动程序列表以获取有关如何直接从英特尔下载和安装最新可用的英特尔图形驱动程序的信息。 解决方案：此问题已在 KB5029247 中得到解决。 此更新解决了影响在旧版英特尔显卡驱动程序上使用 DirectX 的应用程序的问题。您可能会收到来自 apphelp.dll 的错误。

由于 Microsoft Defender 保护漏洞，新安装的 Windows 的前几个小时可能会使系统容易受到攻击。这是因为操作系统安装映像（WIM 和 VHD 文件）可能包含过时的反恶意软件二进制文件。 Defender 更新还包含重要的性能修复，可以改善用户体验。使用 Windows 内置的反病毒软件或其他安全解决方案的设备都可以从这些更新中受益。 此功能支持以下操作系统安装映像： Windows 11

Windows 10（企业版、专业版和家庭版）

Windows Server 2019

Windows Server 2016 版本信息 Defender 包版本：20230809.1

平台版本：4.18.23070.1004

引擎版本：1.1.23070.1005

安全智能版本：1.395.68.0

根据微软的安全公告，我们知道前几天发布的 1.395.68.0 版本添加了对各种木马、勒索软件和后门漏洞等威胁的检测，并且还新增了对于阻止 AutoKMS（密钥管理服务）的 Windows 补丁。

除了 Windows，微软还推出了针对 Outlook、Excel、Word 等 Office 安全更新，修复了诸如欺骗和远程代码执行（RCE）等问题。

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