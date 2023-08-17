Gurman：由于 Vision Pro 商标存在争议，苹果可能在中国重新使用 Reality 品牌

IT之家 8 月 17 日消息，在近期公布的 Power On 节目中，彭博社的 Mark Gurman（马克・古尔曼）表示，苹果可能会在一些国家重新使用 Reality 品牌，例如存在 Vision Pro 商标争议的中国。

▲ 图源苹果官网，下同

在苹果 Vision Pro 正式发布前不久，人们预测苹果的首款头显产品将以“Reality Pro”的名称推出。去年 8 月，Gurman 称，商标名称“Reality Pro”、“Reality One”和“Reality Processor”被一家名为“Immersive Health Solutions LLC”的空壳公司注册。

Gurman 已经确认，“Reality”的商标权现已转移到苹果公司，这表明苹果正在考虑为其备受期待的头显产品采用“Reality”品牌。如果该公司不考虑使用这个名字的可能性，就不会大费周章地在数十个国家 / 地区秘密注册商标。

更重要的是，苹果虽然最终决定将首款头显产品命名为“Vision Pro”，但这可能会导致在部分国家的商标纠纷。

据IT之家此前报道，华为公司早在 2019 年 5 月 16 日就成功申请了 Vision Pro 的商标，该商标的专用权期限长达 10 年，为 2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日。该商标属于国际分类 9，涵盖了液晶电视、头戴式虚拟现实装置、无线电设备等多种商品和服务项目，这意味着苹果在国内使用“Vision Pro”这个名字可能会涉嫌侵犯华为的商标权。

IT之家查询发现，苹果公司申请的 Vision Pro 的商标目前进入“等待实质审查”状态。

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