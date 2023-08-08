可内嵌 iPhone，苹果亲民版 Vision Pro 头显专利曝光

IT之家 8 月 8 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果公司近日获得了一项头显相关的技术专利，展示了一款亲民款 Vision Pro 头显，可以将 iPhone 放置在头显内部充当屏幕。

IT之家援引 patentlyapple 媒体报道，这是苹果公司提交的第 17 项设备概念，只不过每项专利都调整了细节。

从专利设计草图来看，苹果即将推出的亲民版 Vision Pro 头显采用类似于三星 Gear VR 的设计方案，头显内嵌入 iPhone 充当屏幕，不失为吸引消费者体验 AR / VR 的不错方式。

专利中还介绍了类似于 Oculus Go 那样可改变屏幕内容的遥控器：此外还提及了“触摸传感器”，可以用来感应手指在眼镜上滑动来控制音频音量。

还有一个建议的外部查看模式，允许用户看到外面的世界。AR 和 VR 的一个大问题是，当人们在虚拟空间中时，他们会觉得与周围发生的事情太隔绝了。Apple Reality Pro 解决了这个问题，本专利中的早期计划也是如此。

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