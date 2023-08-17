消息称大疆内部秘密研发电动自行车：面向海外市场，定位高端车型 / 运动越野场景

IT之家 8 月 17 日消息，据 36 氪今日上午援引“多个信源”报道，大疆创新将进入 Ebike （电动自行车）行业，其内部立项代号为 EB 开头。

据报道，该项目“仍处于保密阶段”，由曾负责大疆“如影”稳定器产品线的高级工程师 Alex Jia 负责。同时，该项目启动时间可追溯到 2020 年之前，旗下产品将定位高端车型、运动越野场景，且主攻海外市场。目前，该项目的最新进展是“已在自研 Ebike 系统”。不过 36 氪随后向大疆创新求证，后者不予置评。

图源 Pexels，示意图仅供参考

Ebike 项目将会在欧洲自行车存量市场、美国自行车增量市场展开竞争，以欧洲为例，欧洲拥有 2.5 亿辆的自行车保有量，每年销量为 2000 万左右，2025 年渗透率有望达到 50%。至于美国，也有 5900 万运动骑行人口。

至于“高端定位”，其背景是普通 Ebike 定价大多约为 1000 美元（IT之家备注：当前约 7310 元人民币），且多向共享单车公司供货。较为高端的 Ebike 售价则集中在 4000 美元（当前约 29240 元人民币）左右，对电机、电池要求更高。

大疆目前拥有 3 个业务方向：航拍无人机、手持摄影设备、ToB 商用，其中 ToB 商用又涵盖农业无人机、行业无人机、大疆车载、大疆教育。

IT之家此前报道，大疆车载上月底官宣其全新一代智能驾驶解决方案命名为“成行”，搭载该平台基础版本的量产车 —— 宝骏云朵已于 8 月 10 日上市，大疆版车型将于 9 月问世。

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