大疆首款运载无人机 DJI FlyCart 30 发布，125000 元起

IT之家 8 月 16 日消息，大疆今日正式发布首款民用运载无人机 DJI FlyCart 30，集大载重、长航程、强信号、高智能于一身，适用于山地、岸基、乡村运输场景及各类应急场景下的物资运输。

IT 之家附大疆运载无人机 DJI FlyCart 30 官方介绍如下：

FC30 采用 4 轴 8 桨多旋翼构型，双电模式下最大载重 30 公斤、满载最大航程 16 公里。整机具备 IP55 防护等级，可适应-20°C 至 45°C [3] 的工作环境温度，最大飞行海拔高度 6000 米，拥有超强环境适应性，可适应全天候、宽温域、跨海拔的作业场景。具备货箱及空吊两种负载模式，货箱支持快拆和自动称重，空吊支持智能消摆和紧急熔断等功能，为用户带来灵活多样、稳定可靠的使用选择。全新双电池系统、20 公里 O3 图传、多向智能避障、智能多备降点、支持一机双控及标配降落伞，最大程度保障使用安全。

官方表示，FC30 以大载重、长航程突破空间限制，让运载使命必达。设备采用 4 轴 8 桨多旋翼构型和全新双电池系统，双电池模式下最大载重 30 公斤，单电池模式下最大载重 40 公斤。航程最远覆盖 28 公里，双电满载情况下飞行最远可达 16 公里 。全系标配碳纤维桨叶，最大飞行速度 20 米 / 秒。

山地、岸基、乡村运输等各类运载场景，存在天气、地形多变等复杂因素，为提高设备的可达性和可靠性，FC30 通过超强防护设计，可支持全天候、宽温域、跨海拔作业，让运载无往不至。

整机 IP55 防护等级，防水防尘；可适应-20°C 至 45°C 的工作环境温度，支持用户在高低温环境下的飞行；最大抗风 12 米 / 秒，最高飞行海拔 6000 米，适应不同海拔地区的运输需求；标配桨叶针对高海拔进行优化，并可选配低海拔大载重桨叶，让 FC30 在海拔 0 至 3000 米均可保持双电模式下 30 公斤最大载重，在保障安全性的基础上，最大限度释放产品性能；为适应低温寒冷工况下的作业需求，电池支持自加热功能，让低温环境的电池充放电不再困难。

FC30 机身搭载 DJI O3 图传，图传距离最远可达 20 公里，满足超视距长航程运输需要。当图传信号受干扰时，FC30 可通过搭配 DJI 增强图传模块，连接网络，实现 4G 增强图传 ，在各类作业环境下均能获得稳定、清晰的画面，从容应对复杂环境中的信号遮挡情形，让飞行更安全。此外，FC30 支持一机双控，两地飞手可一键切换无人机的控制权限，协同工作，有效解决长距离运输中的信号遮挡和货物投递精度不足等问题，进一步提升作业覆盖距离和作业精度。

FC30 具备从起飞到降落全流程的智能安全防护措施，有效确保人、机、物的安全。

起飞前，系统可根据任务需求，及设备和飞行环境状况进行可达性评估，帮助用户选择合适的飞行航线，并通过无人机声光提示和延迟起桨等功能，保障起飞前的安全。

飞行中，通过机身搭载的前后旋转有源相控阵雷达和双目视觉系统，FC30 可实现飞行过程中的多向、全天候、全时段智能避障 ，让用户在各类场景均能安全作业，让飞行更畅通；内置 ADS-B 信号接收器，可及时预警周边载人飞机信息，让飞行更安心。

无人机标配内置降落伞，具备开机自检、独立供电、开伞前停桨断电、声光报警、多方式触发等保障功能，可实现低空开伞及稳定降落 ，降低极端情况下人员及财产安全损失的风险。

另外，FC30 采用双电池系统供电，加上多重冗余设计，可轻松应对恶劣作业环境、最大程度保障飞行安全。

FC30 折叠收纳设计，可减小设备尺寸，满足普通车辆转运需求，增加设备部署、使用和维修的便利性。货箱、空吊系统两种负载模式，为不同运输场景提供更加灵活、全面的解决方案。

在货箱负载模式下，标配通用化尺寸 EPP 货箱，最大容积 70 升 ，可实现 3 分钟内快速拆装，方便上下货。货箱支持重量和重心检测，确保货物装载正确，让飞行更安全稳定。

图：DJI FC30 货箱

当运输地不便于设备起降时，还可选用空吊系统进行货物运输。空吊系统具备索降模式，支持自动和手动两种操控方式，最大收放重量达 40 公斤，最大释放长度 20 米，最快收放速度可达 0.8 米 / 秒。FC30 特有的智能消摆的实用功能，可自主调整飞行姿态，有效消除货物摆动，更大程度保障货物平稳性。AR 投射功能帮助用户快速选择货物投放地点，通过一键释放索降绳，货物触地自动释放，实现无接触精准送达。如遇极端情况，线缆熔断保护可保障无人机安全脱离。

图：DJI FC30 索降模式

专为运载应用打造的全新空中运载云平台大疆司运，可轻松实现多端高效协作、一站式管理，让运载管理和调度更简单、高效。

大疆司运支持复杂航线绘制，能有效规划无人机飞行路径，并支持远程任务创建和规划，有助于设备快速调度、减少人力投入。此外，云端可实时呈现无人机位置、状态及飞行轨迹，结合全高清 FPV 单轴云台相机的直播画面，更直观和全面地掌握作业状态；系统还支持设备集中管理和多维数据统计分析，为调整运营规划、持续提升运营效率提供有力的数据支持。

DJI Pilot 2 App 还为运载用户设计了全新功能和交互界面。用户可通过 DJI Pilot 2 直观了解货物状态，并可智能操控空吊系统，保障货物安全；实时地形高程剖面、杆量保持等辅助功能，可帮助用户实时掌握飞行状态及有效缓解飞行时的操作疲劳；航线录制和自动执行航线功能，让运输作业更加高效。同时，Pilot 2 支持设置多个备降点，如遇极端天气或其他异常，App 将及时告知风险，自动选择备降点，触发飞行器前往降落，提升运输安全。

图：大疆司运操作界面

DJI FC30 标准套装售价为人民币 125000 元，套装内标配运载无人机主机（含遥控器）及 C8000 智能充电管家各一、DB2000 智能飞行电池及 16A 充电器 AC 线材各二，即日起正式在中国大陆地区开售。

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