美国得州要求充电站采用特斯拉 NACS 标准，才可获得联邦资金

IT 之家 8 月 17 日消息，据路透社今日上午报道，美国得克萨斯州于当地时间周三批准了一项计划：电动汽车充电中只有采用特斯拉 NACS 标准，才能获得联邦资金。不过与此同时，外界仍在呼吁当地政府给予特斯拉更多时间用以“设计和测试”充电桩设备。

报道称，该州是美国高速公路电气化 50 亿美元（IT之家备注：当前约 365.5 亿元人民币）资金项目的“最大受益者”，从而此番决定受到其他各州的密切关注。

图源 Pixabay

其他州也开始发放资金，特斯拉也随着这一项目的发展正逐渐加快布局。在美国宾夕法尼亚州于本周一公布的第一轮融资中，特斯拉赢得了一系列项目，但上个月在俄亥俄州拿到了“零蛋”。

不过，据联邦法规要求，各大充电服务公司至少需要提供国家认可的联合充电系统（CCS），才有资格获得资金。但各州可以在 CCS 的基础上增加自己的要求，并在地方一级分配联邦资金。

与得克萨斯州不同，佛罗里达州则表示将在美国汽车工程师协会（SAE International）正式认可 NACS 标准一年后，再来强制实施 NACS。早在今年 6 月，得克萨斯州就已计划强制要求充电服务公司提供特斯拉充电标准，华盛顿州也“商讨过类似的计划”，肯塔基州则已强制要求。

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