小米公布第四届黑客马拉松大赛奖项，AI 识物眼镜获一等奖

IT之家 8 月 7 日消息，近日，小米举办 2023 第四届黑客马拉松“创想无界，生生不息”大赛。来自北京、武汉、南京、上海、深圳等工区多个部门的小米工程师们产出 76 个充满创意的新技术作品。

8 月 5 日，小米于北京小米科技园举办黑客马拉松 OPEN DAY，从 76 支参赛队伍中脱颖而出的 8 个项目团队在活动现场与用户面对面交流。

现场，小米集团技术委员会 AI 实验室主任王斌介绍，小米技术研发进入 12 个技术领域，包括 5G 移动通信技术、大数据、云计算及人工智能，同时基于智能制造，进入机器人、无人工厂、智能电动汽车等，总体细分领域达 98 项。

据介绍，目前，小米正在构建不断延展的科技场景，从智能手机到可穿戴设备、智能家居，再到智能制造、智能电动汽车以及仿生机器人，全力营造先锋完备的领先科技生态，为用户提供全方位、全场景的美好智能生活。

本次大赛基于创新性、技术领先性、应用场景、用户体验、商业价值、作品完成度六个维度的评审，最终产生 1 个一等奖、2 个二等奖、3 个三等奖、6 个优秀奖与 4 个繁星计划特别奖。

IT之家注意到，获得一等奖的项目“小米 AI 识物眼镜-基于语义理解的视觉系统”，以眼镜为载体搭载视觉识别系统，通过双目摄像头，对物品的名称、距离、位置、颜色，以及文本、人脸等进行多模态识别，为视障人群提供认人、认物、认路、认字等多种功能。

（左图：小米 AI 识物眼镜设计初期渲染图；右图：48 小时比赛期间 3D 打印的工程机 Demo）

二等奖项目“小米随心控-基于视觉识别系统的智能控制中心”，关注到了言语障碍人群的智能家居使用体验。一加一残障公益集团合伙人、Inclusion X 创始人傅高山在活动中指出，助残类产品有着庞大的内需市场，企业要依托强大的制造业能力，积极践行科技助残的社会责任。

在研发投入方面，雷军曾表示，2022 年小米研发投入约 170 亿元，今年预计达到 200 亿元，未来五年研发投入将超过 1000 亿。

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