全球勒索软件攻击创历史新高，美国是首要目标

IT之家 8 月 7 日消息，据 Malwarebytes 的报告显示，全球勒索软件攻击呈现上升趋势。该研究显示，从 2022 年 7 月到 2023 年 6 月，攻击数量大幅增加，其中美国首当其冲。该组织指出，在收集的 1900 起勒索软件攻击事件中，超过 43% 发生在美国，比去年增加了 75%。

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德国、法国和英国也遭遇了更多的勒索软件攻击，但比例低于美国。报告列出了在这段时间内攻击美国公司、政府机构和普通消费者的 48 个不同的勒索软件团伙，更糟糕的是，医疗保健和教育机构受到的影响尤为严重。例如，牙科保险公司 Managed Care of North America (MCNA) 在 3 月份遭到了数据泄露，纽约市教育部门在 6 月份也被攻击。

值得注意的是，Malwarebytes 的研究只显示了已经报告的事件，所以实际的攻击次数可能比 1900 次还要多。勒索软件攻击的目的就是要勒索赎金，所以有些组织会支付赎金并保持沉默。

IT之家注：勒索软件攻击是一种专门设计用来阻止用户和组织访问计算机上文件的恶意软件。该软件将所有文件锁定，并在被攻击者支付赎金后给其一个解密密钥，以重新获得文件的访问权限。

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