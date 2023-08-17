《红色沙漠》宣布参加科隆游戏展，为韩热门网游《黑色沙漠》精神续作

IT之家 8 月 17 日消息，《黑色沙漠》是韩国一款热门网游，IT之家早前曾报道，该游戏的国行手游版本由腾讯代理，游戏是在传统“动作和战斗”的基础上添加大规模攻城战，不动产经营、交易和雇佣等模拟要素的 MMORPG。

▲ 《黑色沙漠》官方截图

《黑色沙漠》开发商 Pearl Abyss 在 2019 年宣布了该游戏的精神续作《红色沙漠》，Pearl Abyss 日前在近期的投资者会议上分享了该游戏的最新动态：

1.Pearl Abyss 一直在为提升《红色沙漠》的质量而努力。在科隆游戏展上将展示游戏的实机游玩画面，并公开一些本作的开发和完善过程；

2.《红色沙漠》和《多可比》均使用 Blackspace 引擎开发；

3.在科隆游戏展公布《红色沙漠》 画面后，团队会考虑如何向玩家提供更多的开发状况以及未来的游戏信息。

▲ 《红色沙漠》官方截图

▲ 《红色沙漠》官方截图

据悉，《红色沙漠》是 PearlAbyss 使用次世代引擎开发的无缝地图动作探险 MMORPG。游戏通过 2019 年的韩国游戏展 Gstar 首次公开，并于 2020 年 12 月的北美最大的游戏颁奖典礼 TGA 中推出过第二部宣传视频。

▲ TGA 上公布的《红色沙漠》演示视频，视频转录由 BiliBili 用户“云千影 Sorcer”提供

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