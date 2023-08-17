B站第二季度营收 53 亿元同比增长 8%，毛利润同比大涨 66%

IT之家 8 月 17 日消息，哔哩哔哩现公布了发布截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：

营收 53 亿元，市场预期 52.73 亿元，去年同期 49 亿元，同比增长 8%，净亏损 15 亿元，同比收窄 23%；经调净亏损 9.64 亿元，同比收窄 51%；毛利润 12 亿元，同比增长 66%；毛利率 23.1%，去年同期为 15%。

此外B站进一步关注成本控制，持续推进降本增效，Q2 总运营费用同比下降 14%。二季度，B站广告收入同比增长 36%，达到 16 亿元人民币。随着视频带货和直播生态的成熟，超过 158 万 UP 主在B站获得收入，同比增长 40%，通过直播带货和视频带货获得收入的 UP 主人数同比增长超 220%。

截至IT之家发稿，哔哩哔哩美股盘前涨约 7.61%。

用户数据方面，第二季度，B站日均活跃用户数达 9650 万，同比增长 15%，月均活跃用户数达 3.24 亿。同时，B站积极推进商业化进程，第二季度广告业务收入同比增长 36% 至 16 亿元，增值服务收入同比增长 9% 至 23 亿元，整体毛利率进一步提升至 23.1%。

哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿表示：第二季度，我们实现了毛利润的大幅增长和亏损的显著收窄。在努力构建充满活力的社区同时，我们持续提升商业化效率。通过全力执行这一战略，我们 2023 年第二季度的广告收入同比增长 36%。与此同时，我们的日均活跃用户数量同比增长 15%，达 96.5 百万。我们的用户依旧保持高参与度，第二季度，用户在哔哩哔哩的日均使用时长为 94 分钟，用户总使用时长 2 同比增长 22%。展望 2023 年下半年及未来，我们的首要任务仍然是实现收入和社区的高质量增长。我们始终致力于向达至盈亏平衡的目标迈进，同时为中国的年轻一代建设受他们欢迎且充满想像力的视频社区。

第二季度主要业绩：

来自于增值服务的营收为 23 亿元（约合 3.174 亿美元），与 2022 年同期相比增长 9%。

来自于广告的营收为 16 亿元（约合 2.169 亿美元），与 2022 年同期相比增长 36%。

来自于移动游戏的营收为 8.909 亿元（约合 1.229 亿美元），与 2022 年同期相比下滑 15%。

来自于 IP 衍生品及其他业务的营收（即之前的“电商及其他业务营收”）为 5.387 亿元（约合 7430 万美元），与 2022 年同期相比下滑 10%。

哔哩哔哩预期 2023 年全年净营业总额将在人民币 225 亿元至人民币 235 亿元之间。相比之下，本公司此前所预期的净营业总额为人民币 240 亿元至人民币 260 亿元，其反映当时可获得的最佳资料。本次预期调整主要是由于若干游戏的推出延迟，以及非核心业务（如 IP 衍生品及其他）的收入贡献低于预期。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。