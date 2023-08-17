七彩虹 RTX 4060 Ti 16G mini 显卡降至 3699 元，比英伟达建议零售价低 200 元

IT之家 8 月 17 日消息，英伟达在今年 7 月 18 日推出了 RTX 4060 Ti 16G，建议零售价 3899 元。现在，七彩虹旗下的 RTX 4060 Ti 16G mini 显卡已经降至 3699 元，

据介绍，这款显卡长度为 188 毫米，适合 ITX 装机。散热方面，这款显卡采用单 104 毫米风扇，配备飓风 Scythe Blade 风扇，内部采用四个 6 毫米直径热管的大型散热器。

其他方面，RTX 4060 Ti MINI OC 侧面配备 RGB 灯光，可使用 iGame Center 应用程序完全自定义。

IT之家附 RTX 4060 Ti 16G 参数信息如下：

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

英伟达官方表示，大多数游戏中，两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti（8GB 和 16GB）都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时，游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存，一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳，而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。

英伟达称，除了游戏之外，GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如，在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴，或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。

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