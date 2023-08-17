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网易《逆水寒》手游“AI 队友”升级：投入上千张 A10 / A30 显卡，减少单人模式排队问题

2023/8/17 18:07:33 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 17 日消息，网易《逆水寒》手游号称是“不强迫社交的 MMO”，配备了 AI 队友功能。然而，由于需要后台云端 AI 引擎实时演算，因此和 AI 队友组队的“单人模式”一度出现了排队问题

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近日，《逆水寒》手游官方宣布，开发组将追加 1500 万元，购买专业显卡 GPU 来提升算力。游戏目前拥有由上千张 A10 / A30 等专业显卡组成的 AI 计算矩阵，号称“总价值近八位数”。

根据网易官方的说法，在版本更新后，AI 队友也将迎来升级，加入了追命、师兄师姐、顾惜朝等角色；AI 队友反应迟钝、单人模式排队的问题将明显减少；同时将优化 AI 队友的战斗逻辑，修正可能导致“AI 走神”的 bug，优化单人模式的体验。

此外，《逆水寒》手游目前已经增加了跨服好友以及跨服好友聊天功能，并且支持跨服拉群聊。跨服组队刷副本也正在规划中。

据IT之家此前报道，作为网易的力推大作，《逆水寒》手游在测试阶段就公布了多项 AI 功能，赶了一波 AI 热度，包括 AI NPC 对话、AI 捏脸、AI 做诗词等。游戏 + AI 虽然不是新花样，但网易也算是在细节功能方面做出了让人眼前一亮的玩法。

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关键词：逆水寒 手游网易 AI

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