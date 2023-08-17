联想杨元庆：预计明年可以见到 AI 手机和 AI 电脑

IT之家 8 月 17 日消息，联想集团今日公布了截至 2023 年 6 月 30 日的 2023/24 财年第一财季业绩：营收为 903 亿人民币，净利润 13.3 亿人民币。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在财报公布后发布内部信，宣布未来三年，将追加 70 亿人民币以上的投资，用于在全球范围内加速部署人工智能的技术和应用。

杨元庆在媒体沟通会上表示，随着人工智能的发展，尤其是 AIGC 的爆发会促进智能设备的升级。他认为，今年还不会有太大的影响，明年一定是革命性的影响，促进电脑的升级换代，他预计到明年可以见到 AI 的手机和电脑。

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根据IT之家此前报道，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 表示，其即将推出的 Meteor Lake 第 14 代酷睿处理器将开创 AI PC（人工智能电脑）的时代。

Gelsinger 在此前的 Q2 财报电话会议上说，“我们相信，英特尔已经做好了充分的准备，可以抓住这个新兴的增长机遇”“重要的是，我们认为 AI PC 是未来几年 PC 市场的一个关键转折点，与迅驰和 Wi-Fi 的重要性相媲美”。

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