挑战 Steam Deck：联想 Legion Go 掌机渲染图首曝，运行 Win11

IT之家 8 月 17 日消息，PC 掌机市场可能要迎来新的竞争者。据 Windows Central 上个月报道，联想正在开发一款运行 Windows 的手持游戏 PC，名为 Legion Go。周三，Windows Report 曝光了这款设备的首批渲染图。

从图片来看，联想的手持游戏 PC 与 Steam Deck 和华硕 ROG Ally 等设备有很多相似之处，但也与任天堂 Switch 有很多共同点。据 Windows Report 称，Legion Go 有一个八英寸的屏幕，图片显示有两个类似 Joy-Con 的控制器可以拆卸，甚至还有一个类似 Switch OLED 的宽大支架。

IT之家注意到，Legion Go 似乎只有右边的控制器上有一个触摸板，相比之下 Steam Deck 两边都有触摸板，不过该右侧控制器背面有一个滚轮。而且由于控制器可以拆卸，推测屏幕是触摸屏。

这些图片显示，或许联想没有刻意避免让 Legion Go 变得厚重。华硕 ROG Ally 虽然轻薄，但导致电池续航不佳。

Windows Report 称 Legion Go 将运行 Windows 11 系统，意味着应该能够玩任何支持该设备规格的 Windows 游戏。Windows Central 之前报道称其将使用 AMD Phoenix 处理器，这也是 ROG Ally 和其他最近或即将推出的 Windows 掌机中使用的处理器。

IT之家注意到，联想过去也曾涉足手持游戏设备领域，在 2021 年 CES 上与 NEC 合作展示了“LaVie Mini”概念机，并开发了一款未发布的基于 Android 的设备 Legion Play，Legion Go 似乎是一次更加认真的尝试。

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