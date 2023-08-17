微信发布 2023 年 7 月公众平台辟谣报告：处理 6793 篇不实文章，辟谣 213 篇文章

IT之家 8 月 17 日消息，据微信公众平台运营中心官方公众号消息，微信今日发布《2023 年 7 月公众平台辟谣报告》，官方表示，7 月份，微信平台共计对 6793 篇不实文章进行了打击处理，对 213 篇文章进行了辟谣。

微信宣称，“当前各类网络谣言层出不穷，混淆视听，误导公众，对网络生态造成不良影响。为营造健康的内容生态，微信公众平台将坚决打击谣言等不实信息，定期发布辟谣报告，引导创作者规范运营和创作，让用户获取真实、权威的信息”。

微信同时刊登了“7 月十大谣言”，IT之家转录如下：

7 月起实施电动车新交规？

辟谣观点

1、网传：7 月 1 号正式实行电动车新交规，其中包括电动车过斑马线要推行，否则罚款；禁止单手骑车 / 抽烟骑车，否则罚款扣分等 14 项规定？交警回应：网传消息不实。

2、经查证，《摩托车、电动自行车乘员头盔》（GB 811-2022）国家标准确将于 7 月 1 日正式实施，但只有两项内容关于电动自行车领域：分别是头盔标准以及电动自行车用充电器安全技术要求，网上提到的 14 项新规并不涉及。

农民不许在房前屋后种植蔬菜？

辟谣观点

1、网传“农管”不让村民种瓜种菜、在自家院子晒被子，为谣言。该谣言属于政策拼接，且忽略了根据实际情况而定的前提条件。

2、实际上，是部分地区规定“主要街道两侧和重点地区的建筑物的顶部、阳台外和窗外不得晾晒物品”“绿地、风景林地、城市道路和公共场所等不得晾晒物品”，或因为对病虫害防治进行农药喷洒而提出的对农民晾晒衣物规范性要求，且以上行为都不属于农业综合行政执法的职责范围，目前也并未发现农业综合行政执法人员有过上述行为。

西安中考有四万回流生？

辟谣观点

1、今年西安市参加中考的九年级考生为具有西安市学籍或西安市户籍的学生，符合教育部和省市对义务教育的有关规定。

2、103031 人通过了西安市中考报名资格审查，其中，户籍在西安市、学籍不在西安市就读（即网传“回流生”）3608 人，占全市报名人数的 3.5%，网传“回流生 4 万人”信息严重不实。

上海南站发现弃婴？

辟谣观点

1、 经过上海铁路警方调查后表示，情况不属实，视频左侧身着黑衣套的女子就是婴儿母亲林某。

2、据了解，当天中午 12 点左右，林某从外地来沪到达上海南站，因长时间乘车怀抱婴儿，身体疲惫，便把婴儿放置于候车室内一处岗亭台阶上，该处地处候车室内，空调开启，不存在所谓的 39℃高温情况。

3、后来，林某因要到不远处的售票窗口取回程车票，不方便怀抱婴儿，便委托一旁一女旅客代为照看。取票完毕后，林某即返回抱回孩子。

郑州给河道干挂大理石砖？

辟谣观点

1、网传“郑州花费 34 亿给金水河河道干挂瓷砖”？郑州市城乡建设局回应：与实际情况不符，系谣言。

2、据通报介绍，挂贴花岗岩石材属于金水河综合整治工程的一部分，该工程涉及的河道长度约 10.8 公里，面积约 2.68 万平方米，总造价约 650 万元，占总投资的 0.2%，挂贴石材位于人行步道外侧。

中考体育将取代英语成为主科？

辟谣观点

1、近日，一则消息在自媒体上广泛传播：“教育部最新通知：体育将取代英语成为主科，今年 9 月开始实施，此后‘语数英’将改为‘语数体’。”经过调查看，网传消息不实。

2、上海辟谣平台核实发现，网传视频截图是 2020 年 10 月 16 日教育部新闻发布会的照片。可见，网传“语数体”取代“语数外”是对以上新闻发布会内容的曲解和误读。教育部明确了体育中考的方向，但没有说“英语将不再是主科”。

3、教育部并未发布“体育将取代英语成为主科”的消息，只不过体育在中考中的分值会有所增加。

暴雨后城市的自来水不能喝？

辟谣观点

1、受台风“杜苏芮”影响，近日多地有大到暴雨，有传言称，暴雨后污染物会进入城市自来水管，导致自来水质量严重不达标，所以不能喝。对此，国家应急管理部表示，水质变差是暂时的，并不影响饮用。

2、虽然暴雨过后少数以地表水作为自来水水源地的城市自来水原水可能会受到轻微污染，但是经过自来水厂的混凝、沉淀、过滤和消毒等步骤处理后的水质是符合国家标准的，不会影响正常饮用。另外，暴雨后原水水质也会很快变好，民众不必焦虑。

吃糖比吃肉更聪明、更强壮？

辟谣观点

1、正常情况下我们的大脑，只能靠糖供应能量。只吃脂肪，也就是低糖、缺糖饮食，显然大脑的表现会不好，但这完全不能说明，只吃糖的饮食更好、多吃糖更聪明。

2、“脂肪转化成了高蛋白质，所以不容易且吃得少”是错的: 脂肪不可能转化为蛋白质； 不要极端饮食，要保证必需的碳水化合物 (而不是添加糖) 和较高的蛋白质。

3、冲刺型的无氧运动前要补充糖原，是没有错的，但糖只是在短时间能够迅速地升高血糖储备糖原、供应能量而已，跟人整体的强壮与没有关系。

淘米水可以除掉肾结石？

辟谣观点

1、淘米水里只有非常少的溶出淀粉、蛋白质、矿物质、维生素…… 少到可以忽略不计的那种，本质上就是个含水量 99.99% 的水，没有那么多的神奇功效。文中提到的“天然去污剂”“美容”等功效也完全没有科学依据。

2、直径小于 15px 的肾结石，本来就是可以通过多饮水、运动等方法自行排出的，根本不需要开刀，所谓“省了 2 万手术费”纯属臆测。

3、需要提醒的是，如果确实感到身体不适，一定要遵医嘱治疗，切勿轻信偏方，延误治疗。

常见的四种海鲜有大量添加剂？

辟谣观点

1、有流传文章，几种海鲜全是科技与狠活，含有大量添加剂：用了漂白剂和防腐剂的鱿鱼、用了染色剂和化学药品的巴沙鱼、用劣质死虾做的冰冻虾仁、用激素和化学药品养殖的金鲳鱼。

2、实际上只是把道听途说来的消息罗列在一起而已，连具体使用的是什么“化学物质”都语焉不详，所谓“揭开那些让人担忧的海鲜行业秘密，了解鱼虾之美背后的真相”纯属故弄玄虚。

3、在现实中，确实会有一些不法商贩利令智昏，进行一些非法操作，但这不代表所有的鱿鱼、冰冻虾仁、巴沙鱼和金鲳鱼都是这样操作的。提醒消费者提高警惕、尽量从更可靠的渠道购买食品是对的，但通过夸张、渲染甚至传播谣言的方式，是不可取的。