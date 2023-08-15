微软辟谣《最终幻想 7：重制版》将登陆 Xbox 平台

IT之家 8 月 15 日消息，Square Enix 开发的角色扮演游戏《最终幻想 7：重制版》（Final Fantasy 7 Remake）于 2020 年 4 月 10 日在索尼 PlayStation 4 平台独占发行，该游戏是 1997 年经典游戏《最终幻想 7》的重制作品。

IT之家注意到，近日 Xbox 巴西社交媒体账号在父亲节发表了一条贴文，展示了一些 Xbox 游戏中的父亲形象，其中包括了《最终幻想 7：重制版》中的巴雷特。巴雷特是 AVALANCHE 的领导人，也是一个有着机械手臂的黑人大汉，他对自己的女儿玛琳（Marlene）非常爱护。然而，这条贴文很快就被删除了，因为《最终幻想 7：重制版》并没有在 Xbox 平台上发行。这引发了一些玩家的猜测，是否意味着该游戏将会登陆 Xbox 平台。

不过，Xbox 方面对此进行了澄清，表示这个贴文发错了，并没有暗示该游戏会在 Xbox 平台上发行。一位 Xbox 发言人对 Eurogamer 网站说：“该图片发布错误并被删除，因为它包含 Xbox 上不可玩的游戏。”

虽然如此，该游戏在未来登陆 Xbox 平台也并非不可能。目前，《最终幻想》系列中有少数几款游戏可以在 Xbox 平台上玩，其中包括《最终幻想 15》（Final Fantasy 15）、《最终幻想 10/10-2：高清重制版》（Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster）等。而且，《最终幻想 14》（Final Fantasy 14）这款大型多人在线角色扮演游戏也将于明年在 Xbox 平台上发行。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。