B站 COO 李旎：全年广告收入将实现同比 25%-30% 的增长

8 月 17 日晚间消息，B站发布 2023 年第二季度财报，晚间B站高管出席电话会议并解读财报。

B站COO 李旎在电话会议上表示，B站广告业务一横一纵的策略初见成效，电商行业的广告收入二季度同比增长超过 140%，游戏广告收入同比增长实现超过了 40%。

李旎表示B站坚持内容生态跟商业生态的融合，将“交易”场景融入到广告产品，进一步促进了收入增长。带货业务今年预期产生广告收入占总广告收入的 10%-20%。618 期间，B站电商行业（包括交易）广告收入同比增长超过 200%。今年“双十一”来自电商行业的广告收入，李旎预估依然能实现高速的增长，实现同比 50%-60% 的增长。

据了解，今年上半年有近 3000 万的用户通过点击B站的视频评论区（蓝链）产生了交易相关的行为。目前，B站站内的整个交易视频的数量同比增长了 8 倍，带货直播的场次也同比增长了 7 倍。

电话会上，李旎表示上半年B站对游戏、电商、交易策略进行了升级，初步见了成效。下半年B站将会对原来优势的几个行业，包括大快消跟 3C 数码进行策略的迭代。在用户能持续健康增长的前提下，今年全年广告收入能实现同比 25%-30% 的增长。

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