微软宣布 Xbox 360 线上游戏商城将于 2024 年 7 月 29 日正式关闭

IT之家 8 月 17 日消息，微软 Xbox 官方今日宣布，Xbox360 线上游戏商城 （Xbox 360 Marketplace、Xbox 360 游戏市集）将于 2024 年 7 月 29 日正式关闭，这意味着这个即将在今年 11 月迎来 18 岁生日的商店会在一年后结束自己的使命。

▲ 图源微软 Xbox 官方新闻

由于 Xbox One 及后续机型 Xbox Series “不完整的向下兼容策略”，玩家依然可以 Xbox One、Xbox Series 主机的商店买到“向下兼容”的 Xbox360 和初代 Xbox 游戏。IT之家经过查询得知，在明年 7 月 Xbox360 商店关闭后，这些向下兼容的旧游戏及其 DLC 依旧可通过现世代主机的商城购入游玩。

不过，那些不在“向下兼容列表”里的 Xbox360 或初代 Xbox 游戏将无法在明年 7 月 29 日之后再次购买，但即使商城关闭，玩家依然可以自由下载及游玩已购买的游戏和 DLC 内容。

▲ 图源微软 Xbox 360 “游戏市集”

而支持多人的游戏是否能继续游玩则取决于游戏开发商的策略，与商店停运无关，例如 R 星早在前年 12 月 16 日就关闭了 PS3、Xbox 360 平台的《GTAOL》服务器。

而在 PS3、Xbox 360、Wii（Wii U）这一世代中，索尼早在 2021 年 4 月就宣布将关闭 PS3 平台 PlayStation Store（PS3 游戏商店），但因招致玩家广泛反对，最终宣布取消关闭商店，而任天堂在今年 3 月 28 日宣布正式关闭 3DS 和 Wii U 商店。微软目前这一举动可能导致索尼跟进，宣布在未来正式关闭 PS3 游戏商店。

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