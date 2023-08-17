B 社：游戏《星空》已进厂压盘，玩家无法以完全和平的方式通关

IT之家 8 月 17 日消息，B 社于今天举办了一场关于《星空》游戏的 Q&A 问答活动，回答了很多玩家感兴趣的内容，IT之家今天早前曾报道，B 社表示游戏中可以购买房产，还可以通过走私方式隐藏通过安全检查等。

在问答活动中，有粉丝提出了是否可以在不伤害任何 NPC 的情况下完整地体验游戏，对此设计师 Emil Pagliarulo 和总监 Wil Shen 表示，无法保证每个任务都在“和平”模式下完成。

两人透露道：“制作过程中我们是有讨论过该问题，但由于各种原因导致完全和平的方案不可行，不过游戏也有着很多选择，比如可以通过对话说服某些人避免不必要的战斗、或者是使用非致命的武器。”

B 社这一言论实际上并不为玩家满意，在《上古卷轴 5》、《辐射 3》中，玩家都可以利用许多小技巧实现“不杀人”通关，而在黑曜石“外包”的《辐射：新维加斯》中，官方甚至给予了玩家和平“嘴炮流”不杀人通关的官方选项，因此当下《星空》如此设计，可谓是“让老玩家很不爽”。

▲ 图源 B 社，官方表示 《星空》游戏已经制作完成，进入进厂压盘阶段

《星空》将于 9 月 6 日登录 Xbox Series X|S 以及 PC 平台，官方今日同时表示，游戏已经制作完成，进入进厂压盘阶段。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。