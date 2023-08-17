用游戏回顾游戏，《The Making of Karateka》游戏 8 月 29 日发行

IT之家 8 月 17 日消息，游戏开发商 Digital Eclipse 今天发布博文，宣布将于 8 月 29 日发布互动游戏《The Making of Karateka》，售价为 19.99 美元（IT之家备注：当前约 146 元人民币）。

这款游戏讲述了《空手家》（Karateka）背后的发展故事，隶属于 Gold Master 纪录游戏系列，该系列通过视频、数字文物、音频、照片、可玩游戏等内容，讲述改变世界的游戏的完整故事。

这款游戏将于 8 月 29 日登陆 PlayStation、Xbox 等游戏主机和 PC 平台，目前正在开发 Switch 游戏主机版本，但尚不确定上架日期。

IT之家在此附上《空手家》游戏介绍如下：

邪恶的 Akuma 摧毁了主人公的家园，杀了他的很多朋友，还掳走了美丽动人的公主 Mariko。还好，我们的主角是一位空手道高手，所以，他义无反顾的踏上了拯救公主的旅程。

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