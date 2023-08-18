华为P60 / P50 / Mate40 系列等机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新

IT之家 8 月 18 日消息，据IT之家网友反馈，华为P60/P50 / Mate40 系列等机型已推送 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新，安装包大小在 1.8GB 左右。

IT之家附主要更新内容：

新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；

新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；

新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。

在 8 月 4 日的华为 HDC 2023 开发者大会上，鸿蒙 HarmonyOS 4 系统正式发布。除了新增“实况窗”，改进“超级中转站”等功能，华为还展示了 HarmonyOS 4 的全新主题，号称“让你的照片、心情甚至是自然天气都能成为个性的完美表达”。

在新系统中，用户可以通过 AI 抠图识别主体，搭配多种艺术背景；结合杂志化设计，让照片变成壁纸；设置全景天气壁纸，将自然天气装进手机，实时感知天气变化；HarmonyOS 4 还带来更生动的 Emoji 表情。

现在，这一主题已经拓展到华为P60 / P50 / Mate40 系列机型，感兴趣的小伙伴快去更新体验吧。

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