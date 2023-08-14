华为智选 & 奇瑞，智界 S7 通过工信部申报：首搭鸿蒙 4.0 车机系统

IT之家 8 月 14 日消息，余承东前几天预热的那款奇瑞合作车型现已通过工信部申报，也就是华为智选车首款纯电轿跑 ——Luxeed ，型号似乎将命名为“智界 S7”。

根据余承东的说法，这款新车首搭鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统，将于本季度发布。

工信部数据显示，这款新车拥有三个版本，长款为 4971 *1963，高 1474/1477mm，轴距 2950mm，还有一个 5004*1963*1472/1461mm 的型号。

从外观来看，这款车型将提供黑白双拼色、银灰色两种车漆，整体外观呈流线型，预计空气动力学方面会有不俗表现。新车前脸采用内凹式设计，大灯组和格栅区域的造型颇为动感。

至于车身侧面，新车采用低趴姿态，匹配尺寸较大的熏黑 / 镀铬两种样式轮毂和红色刹车卡钳，强化了该车的运动属性。车顶方面，新车配备一颗尺寸较大的激光雷达。

它搭载了宁德时代磷酸铁锂或三元锂 + 磷酸铁锰锂电池及华为电机，两驱版功率 215kW，四驱版功率 150/215kW。

其他方面，该车型可选镀铬装饰条、隐私玻璃、制动盘、制动钳、轮辋、激光雷达、后摄像头、翼子板装饰件、后视镜样式、前大灯下侧装饰件。

这款车型有 19 英寸、20 英寸、21 英寸三款轮毂尺寸可选，其中双电机版本车型有单独可选的运动外观套件。

IT之家此前报道，余承东在形容这台车的时候，表示该车“采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验”，将在本季度正式发布。此外，这款车也将是鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统的首发车型。

至于这款车的名字“Luxeed”，余承东微博评论区有博主指出是 Luxury（豪华）和 Exeed（星途汽车）的结合，该车有望为华为与奇瑞合作的首款车型。

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