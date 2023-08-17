阿维塔 11 鸿蒙版车型 8 月 24 日上市，搭载华为 ADS 2.0 智能驾驶

IT之家 8 月 17 日消息，据易车报道，阿维塔 11 鸿蒙版将于 8 月 24 日上市。新车将搭载全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为 ADS 2.0 智能驾驶。

本月初，鸿蒙生态伙伴媒体发布会在东莞召开，阿维塔作为汽车产业的代表受邀参会。

阿维塔科技首席产品官胡成太以《鸿蒙生态深度赋能阿维塔，共创前瞻技术新体验》为主题发表演讲，不仅与大家分享了阿维塔如何依托鸿蒙生态赋能进行创新，也展示了阿维塔 11 鸿蒙座舱的最新技术。

据阿维塔官方介绍，阿维塔 11 的鸿蒙座舱能够为消费者带来更轻松的操作，零层级设计桌面能让车机如手机一样方便操作。

其次，阿维塔还将自研的“情景世界”融入鸿蒙车机系统，提供休憩模式、观影模式、K 歌模式、宠物模式、洗车模式、短暂离车模式共六种模式让用户进行选择，从而使整车硬件与鸿蒙深度联动。

与此同时，阿维塔还基于对目标用户需求，以及用户手机端 App 使用情况的洞察，在阿维塔 11 鸿蒙车机系统内进行了 App 的定制化增加，除了 QQ 音乐、腾讯视频还增加了雷石 KTV 等。

在今年的上海车展上，阿维塔汽车宣布了后续产品计划。除了上文提到的新品阵容以外，阿维塔汽车将在下半年搭载原生鸿蒙 HarmonyOS 车机操作系统，并将首批升级至华为高阶智驾系统 ADS 2.0。这次，时间范围得以进一步缩小，鸿蒙原生车机系统在第三季度就可以装车了。

据介绍，华为打造的高阶智能驾驶系统 ADS 2.0（IT之家注：全称 Advanced Driving System），将进一步提升高速、城区和泊车环节的感知、判断、决策、执行能力。通过多传感器融合的感知，ADS 2.0 能够有效识别侧翻车辆、落石等异形障碍物，并减速刹停。

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