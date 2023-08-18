《赛博朋克 2077：往日之影》将亮相 2023 科隆游戏展开幕夜直播，揭露更多内容

IT之家 8 月 18 日消息，2023 科隆游戏展开幕夜直播将于北京时间 8 月 23 日凌晨 2 点开始，《黑神话：悟空》《死亡搁浅 2》等大作有望参展，因此拔高了不少人的期待。

根据 CDPR 的最新消息，《赛博朋克 2077：往日之影》资料片确认也将在 2023 科隆游戏展开幕夜直播亮相，会有更多内容揭露，届时IT之家也会第一时间跟进报道。

据介绍，在《赛博朋克 2077：往日之影》中，玩家能够探索许多新内容，探索狗镇这些夜之城未被开发的地区、拯救美国的新总统。

该资料片将于 9 月 26 日推出，目前已在 Steam 开启预购，国区定价 149 元，与游戏本体捆绑购买的折扣价为 274.16 元，预购即可在资料片发售时进入游戏领取古德拉 Sport R-7“义警”。

此外，《赛博朋克 2077：往日之影》巡展将于 9 月 9 日- 10 日登陆北京核聚变，届时玩家可以在北京核聚变现场亲自上手体验到《赛博朋克 2077：往日之影》的游戏内容。CDPR 任务总监 Pawel Sasko、中文本地化质检员 Wiktoria Paciorek 也专门录制了一段视频向中国玩家们问好。

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