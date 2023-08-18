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东风 eπ 首款车型 S73 公布：2023Q3 亮相，宣称“电量从 30% 快充至 80% 仅需 26 分钟”

2023/8/18 10:07:42 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 18 日消息，近日，东风公司宣布实施东风乘用车新能源“跃迁行动”，集团一体化管理旗下东风风神、东风 eπ、东风纳米三大系列品牌。东风 eπ 品牌旗下首款车型代号“S73”，今日正式公布。

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▲ 图源东风汽车官博，下同

据官方介绍，东风 eπ S73 是基于东风量子架构打造的首款车型，定位“纯电运动 C + 级座驾”。该车搭载东风马赫 E 动力系统以及东风 SOA 电子电气架构，验证了省国道、高速公路、砂石路、连续坡路、急加速急减速、大功率充电等各类严苛工况下的性能。

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东风 eπ S73 搭载东风马赫 E 动力电池热管理技术，官方宣称“在高温充电时，电池温度始终控制在 25℃-35℃，电量从 30% 快充至 80%，仅需 26 分钟。”该技术还能够维持电机温度恒定在 65℃，“在极热环境电驱系统依然能够达到瞬时扭矩 620N・m，轮边最大扭矩 7600N・m”。

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此外，东风 eπ S73 经过高温暴晒后，low-e 双层镀膜的全景天幕的隔绝紫外线仍达 100%；经过长时间暴晒，并在不同时段进行车内环境监测，车内甲醛含量完全符合国标要求。

东风 eπ 首款车型预计今年第三季度亮相，今年年底开启预售，届时正式名称、售价以及具体将公布，IT之家也会进行跟进报道。

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关键词：东风汽车东风 eπ

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