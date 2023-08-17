消息称日产将使用东风“量子智能电动架构”研发生产纯电车型

IT之家 8 月 17 日消息，据每经网报道，日产将使用东风汽车最新发布的“量子智能电动架构”来研发、生产自家的纯电车型，“具体合作形式尚不清晰”。

而从今年 7 月以来，海外车企选择与国内车企进行“逆向合资”已经蔚然成风，IT之家此前就已报道过大众汽车官宣与小鹏达成技术合作、大众旗下的捷达品牌有望采购零跑技术平台等消息。

据东风公司副总经理尤峥表示，海外车企之所以选择购买国内车企的纯电平台，是因为“我们的企业在智能网联、自动驾驶方面已取得领先地位”。他还称，大众自家的 MEB 平台在 2022-2026 年之间存在空窗期，因此大众在这四年间选择使用上汽、小鹏、零跑的平台、自动驾驶和智能网联技术来填补。

此外，此举也“有利于缩短企业开发周期”：如丰田的开发周期都是 48 个月左右，用上了国产技术，开发周期可以缩短至 24 个月。

而在 4 月 10 日，东风汽车发布了全新的“量子”电动化平台。据官方介绍，新的“量子”平台将配备 800V 高压快充技术，续航里程可以达到 1200 公里以上，并支持共享换电。按照东风汽车的产品规划，东风量子架构目前已完成全系列产品布局，未来将打造 16 款车型矩阵，新平台年产量预计将达 100 万辆。

该平台架构可以用“搭积木”的方式构建百变空间，支持纯电 / 增程 / 插电动力、前驱 / 后驱 / 四驱模、小型 / 中型 / 大型尺寸，同样兼容轿车、SUV、MPV 款式，拥有 1200 公里以上续航、90S 换电、800V 超级快充、5 分钟补能 300 公里、百公里 11 度电超低能耗等优势。

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