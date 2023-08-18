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奇瑞回应与华为合作：新品牌隶属奇瑞旗下，定位相当于电动化宝马

2023/8/18 10:16:12 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 18 日消息，在奇瑞昨日晚间举行的“讯飞星火认知大模型首搭星纪元 ES”发布会上，奇瑞汽车执行副总经理、汽车工程技术研发总院院长高新华接受 21 世纪经济报道采访，对奇瑞与华为的合作进行正面回应。

高新华表示，当日首发亮相的星途星纪元品牌车型主打舒适，相当于电动化的“奔驰”，而奇瑞与华为合作打造的新品牌 LUXEED 智界，则相当于电动化的“宝马”，两个品牌将针对不同人群。

奇瑞汽车今年 4 月重新梳理旗下品牌，形成奇瑞、捷途、星途和 iCAR 四大品牌布局。IT之家此前报道，奇瑞与华为的“baby”已经在工信部完成申报，悬挂 LUXEED 车标，车型名称为智界 S7。

工信部数据显示，这款新车拥有三个版本，长款为 4971 *1963，高 1474/1477mm，轴距 2950mm，还有一个 5004*1963*1472/1461mm 的型号。它搭载了宁德时代磷酸铁锂或三元锂 + 磷酸铁锰锂电池及华为电机，两驱版功率 215kW，四驱版功率 150/215kW。

其他方面，该车型可选镀铬装饰条、隐私玻璃、制动盘、制动钳、轮辋、激光雷达、后摄像头、翼子板装饰件、后视镜样式、前大灯下侧装饰件。

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关键词：华为奇瑞智界

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