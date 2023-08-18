联想 ThinkPad P1 隐士 2023 笔记本上架：i9 + RTX 5000 Ada，54999 元

IT之家 8 月 18 日消息，联想 ThinkPad P1 隐士 2023 笔记本现已上架，可选 i7-13700H、i7-13800H 和 i9-13900H 处理器， 独显可选 RTX A1000、RTX 2000 Ada、RTX 3000 Ada、RTX 4080 和 RTX 5000 Ada，售价 16999 元到 54999 元。

据 IT 之家此前报道，联想在今年 5 月份海外发布了 ThinkPad P1 隐士 2023（Gen 6），其主打轻薄且高性能。

联想表示，ThinkPad P1 Gen 6 功能强大、移动方便，采用超轻时尚设计，重量仅为 1.78 千克。联想称，ThinkPad P1 非常适合内容创作者，并具有创新功能，如液态金属散热设计和可配置带有 5MP 摄像头的全新 16 英寸 4K OLED 触摸屏。此外，这款笔记本支持 Wi-Fi 6E 和可选的 4G LTE 联网，GPU 可选用于移动工作站的 NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU 或 NVIDIA GeForce RTX 4090。

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