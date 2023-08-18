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三星展示“零边框全面屏”技术，苹果 iPhone 手机未来有望搭载

2023/8/18 10:44:47 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼Mo_Onster 的线索投递！

IT之家 8 月 18 日消息，据博主 @i 冰宇宙 透露，三星显示近日展示了下一代屏幕技术，零边框的 All around full screen（全面屏），预计成为未来行业趋势。

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从趋势图上可以看到，手机屏幕技术已经由水滴屏、刘海屏过渡到打孔屏阶段，下一阶段三星将推出零边框全面屏技术，并且将进一步提升 UPC 技术（屏下摄像头）。

据IT之家此前报道，韩媒 Thelec 透露，三星和 LG 公司正在开发无正面边框的 iPhone OLED 显示屏，最终目标是将边框宽度设置为零。

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报道称，苹果希望实现无边框显示屏，同时保持 iPhone 的平面显示屏和产品侧面的棱角设计，为此他们拒绝采用曲面屏技术。另一个原因是，曲面屏技术会使部分应用在光学上会产生“放大镜效果”，苹果对此非常忌讳。除了光学失真效果外，曲面屏抗摔能力可能会较弱，这也是苹果不想看到的。

虽然三星与苹果在产品领域是竞争对手，但在供应链领域双方为长期合作关系。如果三星显示屏实现“零边框全面屏技术”，iPhone 手机有望率先搭载。

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关键词：苹果iPhone全面屏三星显示

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