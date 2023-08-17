Wedbush 分析师：苹果应该以 500 亿美元收购迪士尼旗下 ESPN

北京时间 8 月 17 日晚间消息，投行 Wedbush 分析师 Dan Ives 今日称，尽管苹果公司以避免大型并购交易而闻名，但它应该为迪士尼旗下的体育频道 ESPN 而破例，因为苹果希望在其流媒体视频服务上扩大体育节目。

Dan Ives 在一份报告中写道，对于苹果而言，与 ESPN 合作，或者直接收购 ESPN，根本无需思考。

Dan Ives 说：“收购 ESPN 可能会花费超过 500 亿美元（IT之家备注：当前约 3655 亿元人民币），但通过为苹果提供有价值的体育内容、主要的电视转播权，并改变 Apple TV 未来的交叉销售机会和吸引力，将具有巨大的战略意义。”

到目前为止，苹果进行的最大一笔并购交易发生在 2014 年，当时以 30 亿美元收购了 Beats Music 和 Beats Electronics。虽然苹果很少进行大规模并购交易，但 Dan Ives 认为，苹果有可能会为 ESPN 而破例。

Dan Ives 称：“苹果已经意识到，在这场流媒体军备竞赛中，需要通过并购来获取内容，并巩固其在体育直播内容领域的地位。”

至于 ESPN，迪士尼已经表示，正考虑出售这部分资产，或为其寻找战略合作伙伴。而 ESPN 的高管们也表示，他们正在寻求将 ESPN 的股份出售给一家合作伙伴，这有助于加快 ESPN 向流媒体过渡。

Dan Ives 认为，这表明 ESPN“可能以这样或那样的形式出现在谈判桌上”。此外，还有其他一些分析人士甚至建议苹果直接收购迪士尼。

周四开盘后，苹果股价基本持平，而迪士尼股价上涨了 0.4%。截至周三收盘，苹果股价今年已上涨约 36%，尽管之前因季度业绩低迷而下跌 10%。而迪士尼股票今年几乎没有变化。

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