科技昨夜今晨 0818：Getty Images 回应视觉中国版权风波、工信部许可中国电信 2/3/4G 的 800MHz 频段改用于 5G、苹果 iPhone 15 Pro 手机铝板模型曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 18 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、Getty Images 回应视觉中国版权风波：合作方获授权

据南方都市报报道，8 月 17 日凌晨 1 时许，Getty Images 方面表示，经确认，Getty Images 通过内容合作伙伴 Stocktrek 获得了图片提供者戴建峰的图片授权，“视觉中国在中国代理 Getty Images 的内容，因此有权在中国授权使用该图片提供者的图片。”>> 查看详情

2、Nature 发文：LK-99 不是超导体

连续多日的室温超导疑云，似乎已经一锤定音，划上终点。近日，Nature 发文：《LK-99 不是室温超导体 —— 科学侦探如何解开这个谜团》。作者 Dan Garisto 是一位有物理学学位的科学作家，曾就职于费米实验室。

8 月 16 日，中科院物理所，对来自三个不同课题组的 LK-99 样品进行了更细致的研究，认为三个独立样品体现出的电磁特性都是来源于其中的硫化亚铜，否认了 LK-99 的室温超导性。>> 查看详情

3、苹果 iPhone 15 Pro 手机铝板模型曝光，据称接近上手效果

博主 @i 冰宇宙 晒出三张照片，据称为苹果 iPhone 15 Pro 手机铝板模型，接近上手效果。iPhone 15 Pro 的前置镜头依旧采用“叹号”开孔，最终将呈现为“灵动岛”外观，屏幕边框目测达到四等边的效果，下巴的宽度控制不错，该模型底部呈现了 USB-C 接口。>> 查看详情

4、余承东：全新问界 M7 将在 9 月发布，有质的提升和飞跃

8 月 17 日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在微博透露了全新问界 M7 的一些消息，称该车将于 9 月和大家见面。余承东称，问界新 M7 大五座新车无论是开起来还是坐起来，都有了质的提升和飞跃。极好的视野和性能适合一家人进行长途出游。>> 查看详情

5、“空气造淀粉”研究所再迎突破！我国实现从二氧化碳到糖的精准全合成

2021 年 9 月，中国科学院天津工业生物技术研究所首次在实验室实现了从二氧化碳到淀粉的人工全合成，引发国际轰动。8 月 16 日，天津工业生物技术研究所再传重磅突破，该研究机构在人工转化二氧化碳合成己糖方面取得新进展。>> 查看详情

6、消息称华为正在测试 5G 基带和 SoC，后者综合性能达到次旗舰水准

据爆料，某厂商正在测试 5G 基带和 SoC，后者设计的综合性能是“当前次旗舰水准”，命名“可能会很旗舰”。从文尾表情来看，该厂商预计为华为。

有网友在爆料微博评论区询问“后者多少纳米”，该博主回复称“希望效果可以接近 7nm 那种”。据腾讯《深网》消息，本月初，有渠道商表示华为高端 5G 手机或 10 月后上市。>> 查看详情

7、工信部许可中国电信 2/3/4G 的 800MHz 频段改用于 5G，增强覆盖和穿透

工信部无线电管理局 8 月 17 日发布公告，为进一步提升 5G 对乡镇、农村及边远地区的覆盖质量，加大无线电频谱资源对 5G 高质量发展的支持力度，近日，工业和信息化部许可中国电信将现网用于 2G / 3G / 4G 系统的 800MHz 频段频率重耕用于 5G 公众移动通信系统。>> 查看详情

8、字节跳动抖音子公司推出 AI 机器人“豆包”，基于云雀模型

字节跳动旗下 LLM 人工智能机器人“豆包”现已开始小范围邀请测试，用户可通过手机号、抖音或者 Apple ID 登录。>> 查看详情

9、2023 年暑期档票房刷新影史纪录，4 部影片突破 20 亿

据猫眼专业版数据，2023 年 8 月 17 日 19 时 29 分，2023 年暑期档总票房（含预售）突破 177.79 亿，超 2019 年暑期档票房成绩，刷新中国影史暑期档票房纪录。

暑期档票房 TOP5：

1、《消失的她》

2、《孤注一掷》

3、《八角笼中》

4、《封神第一部》

5、《长安三万里》>> 查看详情

10、国产《三体》电视剧 10 月在日本播出

国产《三体》电视剧于今年初开播后，取得了收视口碑双丰收，目前豆瓣评分达 8.7。根据 WOWOW 海外ドラマ的最新消息，国产《三体》电视剧将于今年 10 月在日本 WOWOW 频道独家首播，预告短片也非常有日本特色。>> 查看详情

11、台积电：已有专业团队负责 2nm 研发作业

据中国台湾地区“中央社”消息，台积电已组建 2nm 任务团队 One Team，调动 800 人冲刺在台湾地区新竹宝山与高雄厂同步试产及量产。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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