PS4 主机模拟器 RPCSX 现已支持音频和游戏手柄

IT之家 8 月 18 日消息，PS3 模拟器 RPCS3 团队即将推出新版本，带来 PS4 模拟器 RPCSX，目前已支持音频和 PS4 游戏手柄。

该模拟器此前已经能够运行 PS4 版本的《Sonic Mania》游戏，不过还不是非常稳定，只能简单跑起来，需要继续优化和改进。

YouTuber“BrutalSam”日前又发布了《Sonic Mania》演示视频，确认该模拟器已支持音频和 PS4 游戏手柄。

IT之家注：RPCS3 模拟器经过了长达 12 年的发展，号称在 3500 款 PS3 游戏中，成功模拟运行了 2500 款游戏。DH、kd-11 和 Nekotekina 三位元老共同推进 RPCS3 模拟器。

DH 表示 RPCSX 当前仍处于早期阶段，不过项目的终极目标是可以模拟运行所有的 PS4 游戏。

PC 玩家通过 RPCSX 模拟器，理论上可以运行诸多热门 PS4 游戏，包括《血源诅咒》、《梦想大创造》、《重力异想世界完结篇》、《恶名昭彰：次子》、《最后的守护者》、《旺达与巨像》重制版等等。

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