微软打击 Xbox 运行模拟器行为：上传者封号、使用者关小黑屋 15 天

IT之家 7 月 29 日消息，微软在 Xbox 平台上加大了对模拟器的打击力度，清理 Xbox Store 上的游戏模拟器之后，针对违规用户，作出关小黑屋 15 天的处罚。

国外科技媒体 The Verge 编辑 Tom Warren 发布推文，表示从微软官方处获悉，如果玩家或者开发者依然向 Xbox Store 上传在零售模式下运行模拟器的软件，将采取封号处理。

而对于在零售模式下运行模拟器的玩家，微软将采取关入小黑屋 15 天的处罚。

微软于今年 4 月开始在 Xbox 平台上封杀模拟器，目前 Xbox Series S|X 游戏主机无法运行大部分模拟器。

IT之家此前报道，微软官方回应称：

目前在 Twitter 平台上流传的信息并不准确。我们遵循制定的 Microsoft Store Polices，对分发到商店的内容进行严苛把控。 我们于 2010 年 10 月 13 日制定了相关细则，我们于 2010 年 10 月 13 日制定了相关细则，不允许开发者创建能够任意模拟游戏系统或者游戏平台的产品。

在加码限制措施之后，开发者依然找到了运行模拟器的方法，瑞路开发者启动推出了 Patreon 页面--UWeaPons Store，玩家每月只需要支付 2 美元（IT之家备注：当前约 14 元人民币）费用，就可以安装 Dolphin（GameCube / Wii）、XBSX2.0（PlayStation 2）、Xenia（Xbox 360）和 RetroArch（多个旧游戏机）等模拟器。

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