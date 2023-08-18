《斯普拉遁 3》迎来一周年纪念，主题活动 9 月 9 日开启

IT之家 8 月 18 日消息，《斯普拉遁 3（喷射战士 3）》是任天堂 Switch 平台上的知名第一方射击游戏系列最新作，IT之家的小伙伴们对这款游戏应当有所印象，该游戏即将于下月迎来发售一周年，官方今日公布了游戏的一些最新情报，其中包括：

1、最新周年纪念主题活动“最适合当队长的是？曼曼 VS 莎莎 VS 鬼福”将于 9 月 9 日上午 8 时-9 月 11 日上午 8 时期间举行。

2、《斯普拉遁 3》鱼浆帮 3 人组 amilbo 登场，11 月 17 日发售。

3、《斯普拉遁 3》一周年纪念徽章、背景公布。

4、《斯普拉遁 3》新赛季“2023 秋 Drizzle Season”将于 9 月 1 日开启。

5、该赛季将有新地图“高脚经济特区”“大比目鱼海运中心”，并增加新主要武器“墨瀑淋”、“审查者”；鲑鱼跑新场地追加“时不知鲑烟熏工房”；添加新打工工作服；添加新活动比赛“鱿鱼冲刺对战”、“爱惜使用改造型真格鱼虎的测试”。

▲ 图源 《斯普拉遁 3》更新海报

▲ 图源 《斯普拉遁 3》更新海报

▲ 图源 《斯普拉遁 3》更新海报

▲ 图源 《斯普拉遁 3》更新海报

《斯普拉遁 3》是该系列首次支持中文语言的游戏，于 2022 年 2 月 18 日举行的“任天堂直面会 2022.2.18”上首次公开，并于同年 9 月 9 日在 Switch 平台上全球同步发售。

玩家在游戏中将进行 4 对 4 的团体战，并以在 3 分钟的时间限制内将墨汁涂抹最多面积或占地最多为目标。

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