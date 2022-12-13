任天堂 eshop 日服 11 月游戏下载排行榜 ：《宝可梦 朱紫》登顶，《斯普拉遁 3》随后

IT之家 12 月 13 日消息，任天堂现已公布 2022 年 11 月日服 eshop 游戏下载排行榜，只有通过 CERO 评级的游戏才有资格进行排名。

在 11 月下载量榜中，上个月刚刚发行的《宝可梦 朱 / 紫》获得冠亚军，《斯普拉遁 3》紧随其后，而第四位《皇家骑士团 2: 重生》则是排名最高的第三方作品。

排名前十的游戏分别为：

1.《宝可梦 紫》

2.《宝可梦 朱》

3.《斯普拉遁 3》

4.《皇家骑士团 2: 重生》

5.《极速俱乐部无限 2》

6.《怪物猎人 崛起》

7.《双人成行》

8.《INSIDE》

9.《胡闹厨房 2》

10.《收获之星》

IT之家了解到，《宝可梦 朱・紫》是 GAME FREAK 开发的角色扮演游戏，为《宝可梦》系列第九世代的首批游戏，于 2022 年 2 月 27 日首次公布，并于同年 11 月 18 日在 Nintendo Switch 平台上全球同步发售。

根据宝可梦公司所述，本作的预购数量为系列历史最高。在英国，本作上市的前三日销售量超越了《FIFA 23》的纪录，成为 2022 年首发销售最高的电子游戏。但该作却存在不少技术问题，包括游戏帧数不稳、卡顿频发、单次长时间游玩还会导致数据溢出等。