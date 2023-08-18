赛车游戏《极限竞速：地平线 5》Steam 限时免费游玩，开启半价优惠

IT之家 8 月 18 日消息，《极限竞速：地平线 5》开启 Steam 免费周末，8 月 18 日-21 日期间可免费游玩，同时开启半价优惠，折后 124 元，截至 9 月 1 日。

IT之家此前报道，《极限竞速：地平线 5》近日引入了来自意大利车企的 23 款新车，玩家可以在 Festival Playlist、Autoshow 和新 DLC 中驾驶和感受这些新车；同时扩容了车库，将 1000 辆上限增加到 2000 辆，拥有 Tune 和 Livery 的玩家插槽数量增加到 1000 个。

部分新车包括：

游戏简介：

您的终极地平线冒险正等着您展开！探索墨西哥充满活力且不断变化的开放世界景色，驾驶百辆世界级好车，享受无拘无束又有趣的驾驶体验。



这是您的地平线冒险

在墨西哥充满活力并不断变化的开放世界景色中，驾驶百辆世界级好车，享受无拘无束又有趣的驾驶体验，并开始令人屏息的探险。



这是多元化的开放世界

探索景色反差悬殊、美丽无比的世界。发掘充满生气的沙漠、茂密的丛林、充满历史的城市、隐藏的废墟、原始的海滩、广大的峡谷和终年积雪的高耸火山。



这是充满冒险的开放世界

让自己沉浸在充满百种挑战的深度剧情，并以从事自己喜爱的活动作为奖励。认识全新的角色，并为这些角色的地平线故事任务选择结局。



这是不断变化的开放世界

挑战墨西哥独一无二、令人惊艳不已的气候赛事，从高耸的沙尘暴到剧烈的热带风暴赛事，不断变化的季节每周都将改变这个世界。持续回来游戏，以享受全新赛事、挑战、收藏品、奖励，以及可供探险的全新区域。每个季节都有着自己独特的美。



这是社交开放世界

和其他玩家组队，并加入地平线过关挑战赛享受一连串的乐趣，让您和好友不断进行挑战，无需菜单、下载画面或大厅就可以玩得开心。在地平线公开赛和巡回赛中认识新好友，并利用新的社区礼物共享功能共享您的创作。



这是您的开放世界

利用强大的全新 EventLab 游戏工具组展现自己对乐趣的想法，其中包含自定义比赛、挑战、特技赛和全新的游戏模式。全新选项可让您以前所未有的方式来改装您的车辆，如可以开启和关闭的敞篷、涂装刹车卡钳，以及更多功能。使用全新礼物掉落箱功能，来和社区共享您设计的创作。



立即展开您的地平线冒险吧！