IT之家 8 月 18 日消息，微软 AI 近日犯了一个尴尬的错误，在微软旅游旗下的 MSN 上，AI 发布了一份名为“前往渥太华？以下是你不应该错过的！”的加拿大渥太华旅游指南。

在指南中，该 AI 建议读者访问慈善机构“渥太华食品银行（Ottawa Food Bank）”。更糟糕的是，AI 建议读者“空腹前往”。这篇文章首先被科技评论员 Paris Marx 发现，不过IT之家查看时已经被删掉了。

截图显示，这份指南提到：“自 1984 年以来，该组织一直在为渥太华地区有需要的人们和家庭收集、购买、生产和运送食物。我们观察饥饿如何每天影响男性、女性和儿童，以及它如何成为成就的障碍。来到我们这里的人有工作和家庭要养活，还有费用要支付。生活已经够困难的了。建议空腹前往。”

对此，渥太华食品银行通讯经理 Samantha Koziara 向 The Verge 发表了以下声明：

这不是我们自己会发布或希望包含的内容，“空腹”这个词显然是不合适的，并且没有经过（人类）编辑。据我所知，我们以前从未见过这样的事情，但随着人工智能变得越来越流行，我毫不怀疑在诸如此类的列表中会出现越来越多的不准确 / 不适当的引用。这凸显了研究人员、作家和编辑（等真人）对人类多样性的重要性。

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