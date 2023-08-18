已停产，微软宣布 10 月停售 Azure Kinect 开发者套件：售 2988 元

IT之家 8 月 18 日消息，微软宣布 2024 年 7 月 29 日正式关闭 Xbox 360 线上商城同时，还宣布停产 Azure Kinect 开发者套件，并于今年 10 月下架该产品，如果提前清空库存，就会提前下架。

Azure Kinect DK 是一款开发人员套件和 PC 外部设备，它搭载 100 万像素高级深度摄像头、360˚ 麦克风阵列，1200 万像素全高清摄像头和方向传感器，适用于先进的计算机视觉和语音模型开发。它的长度不到 13 厘米，厚度仅为 4 厘米。

微软今天发布的新闻稿中表示，微软在停产 Azure Kinect 开发者套件之后，将重心转移到搭建合作伙伴生态系统上，将相关图像传感器技术授权给 Analog Devices 等公司。

微软表示对 Azure Kinect 开发者套件的用户，可以使用 Orbbec 的 Femto Bolt 等第三方产品。

至于现有的 Azure Kinect 开发者套件用户，可以继续使用。

IT之家注：Azure Kinect DK，售价为人民币 2988 元，是一款开发人员工具包和电脑外设，配有先进的人工智能 (AI) 传感器，可用于复杂的计算机视觉和语音模型。

它将出色的深度传感器和空间麦克风阵列与视频摄像头和方向传感器相结合，即将多种模式、选项和 SDK 全部集成到一个小型设备中：

包括开源在内的多种 SDK，便于开发人员快速上手

可通过多种模式和安装方式进行开发实验

通过与 Azure 轻松集成，获得人工智能认知服务

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