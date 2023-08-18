存储公司 Scality：机械硬盘每单位存储功耗比 SSD 更优异，更省电

IT之家 8 月 18 日消息，固态硬盘（SSD）和传统机械硬盘 （HDD） 谁的功耗更低？IT之家的小伙伴们可能会直接回答“固态硬盘”，但根据储存解决方案提供商 Scality 的研究结果显示，机械硬盘的每单位存储功耗比 SSD 更优异。

Scality 公司表示，机械硬盘内部拥有较多的机械零部件，比如磁碟和读写磁头等，并且在工作时内部的磁盘还会高速旋转，相比之下 SSD 则没有机械结构，仅仅是通过电子输入输出来进行读写。这也使得大多数消费者总是认为 SSD 的功耗较比 HDD 更低，耗电量更少。

Scality 声称，他们使用 Micron 6500 ION 30.72TB QLC SSD 和 Seagate Exos X22 22TB 7,200 RPM HDD 进行测试，测试结果显示 HDD 在单位储存容量下的实际功耗表现，比基于高密度 QLC 存储芯片的 SSD 的功耗表现更佳。不过，Scality 只是测试了功耗，没有测试读写等储存性能。

▲ 图源 Scality 公司

据悉，在读取数据密集型工作方面，Seagate 的 HDD 每单位存储的平均功率为 8.7W，较 Micron 的这款 SSD 的平均功率 14.5W 降低了 40%。在写入数据密集型工作方面，HDD 每单位存储平均功耗为 6.6W，较 SSD 的 18W 降低了 63%。

▲ 图源 Scality 公司

以 1TB 数据数／每瓦耗电量比较，读取数据密集型工作，HDD 将两者相除为 2.5，SSD 则为 2.1，HDD 较 SSD 能耗高了约 19%。但是写入数据密集型工作方面，HDD 两项数值相除为 1.7，较 SSD 的 3.3 大幅降低了 94%。不过在闲置状态下 HDD 较 SSD 需要多消耗约 14% 的电量。

IT之家经过查询得知，Scality 使用了两种模型进行测试，其中读取数据密集型工作约有 10% 空闲、80% 读取和 10% 写入。写入数据密集型工作包括 10% 的空闲、10% 的读取和 80% 的写入。每个存储设备都处于上述电源状态，并达到指示百分比。所以综合来看，HDD 的功耗表现要优于 SSD。不过，Scality 而同时承认，储存容量不断增加，结果可能会发生变化。

另外，目前功耗并未成为决定 SSD 与 HDD 市场竞争的主要标准，一切仍然是取决于工作量和成本。比如 SSD 仍是“读取密集型”和“延迟敏感型”工作的最佳选择，HDD 是“非结构化数据”工作的首选。

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