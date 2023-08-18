首台搭载长虹自主芯方案的洗衣机整机下线，此前已用于冰箱、空调

IT之家 8 月 18 日消息，据“长虹公司”官方公众号消息，8 月 18 日，首台搭载长虹自主芯方案的洗衣机成功在合肥下线，标志着长虹自主芯方案完成了冰箱、空调、洗衣机三大白电整机业务线的全面应用。

据介绍，这款搭载长虹自主芯方案的新一代洗衣机，主频达到 200MHz，控制更加快速精准，水位精确控制，内置 AUCU 高效控制算法实现了平稳启动、节能运行和舒适静音。

据IT之家此前报道，去年 12 月，搭载长虹自主研发智能控制 MCU 芯片的首批冰箱整机在中国（绵阳）科技城成功下线。

据介绍，该 MCU 芯片基于 RISC-V 内核，主频达 200MHz，号称在行业内首次采用 40nm ULP 超低功耗工艺设计，实现高精度 ADC（模 — 数转换器）、软硬件安全设计、算法硬件化等关键技术研究与突破。

据长虹透露，2023 年，该智控芯片计划在冰箱、空调、洗衣机、冰箱压缩机等产品实现装机应用 1000 万片。同时，该芯片还将广泛应用于工业控制、能源管理等领域。

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