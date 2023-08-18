因旗下 SSD 质量问题，西部数据面临超 500 万美元集体诉讼

IT之家 8 月 18 日消息，西部数据去年 11 月之后生产的 2TB 和 4TB SSD 据称存在一系列数据丢失问题，加利福尼亚州名为 Nathan Krum 的客户此前购入了一款 2TB SanDisk Extreme Pro SSD，并就此向西部数据提出诉讼。

Nathan Krum 在 5 月底订购了这款价值 180 美元（IT之家备注：当前约 1314 元人民币）的 SSD 使用一段时间后，发现 SSD 上的所有数据全部丢失，Nathan Krum 为此提出退款申请，但并未获得全额退款。

▲ 图源 西部数据

据悉，去年 11 月之后生产的 2TB 和 4TB SanDisk Extreme Portable 和 WD My Passport 硬盘都存在此类“数据丢失”问题，西部数据此前发布了固件更新来解决这些缺陷，但该固件更新实际效果并不佳。

外媒 The Verge 此前发表报告称，即便是安装了固件更新的 SSD 同样也会丢失了数 TB 数据，“可能无法解决根本问题”。

外媒同时表示，SanDisk Extreme Pro 是海外市场最受欢迎的便携式 SSD 之一，TechSpot 将其评为 2023 年初最佳便携式存储产品的亚军，这意味着受影响的客户数量相当大。

目前 Nathan Krum 已经发起了集体诉讼，该集体诉讼已经有“数万人”参加，若胜诉西部数据将面临支付超过 500 万美元（当前约 3650 万元人民币）的赔偿。

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