外媒首次曝光 AMD Zen5 性能跑分：CineBench R23 多核达 49000 分、单核达 3000 分

IT之家 8 月 18 日消息，AMD 此前在官方路线图上列出了下一代 Zen5 CPU 架构，升级为 4nm、3nm 工艺，2024-2025 年陆续推出。而其中服务器产品代号 Turin，桌面端则是 Granite Ridge，笔记本上为 Strix Halo、Fire Range。

IT之家在上月曾经报道，AMD 锐龙 8000“Strix Point”APU 已经曝光，具有 12 个 Zen 5 内核，现在外媒 RedGamingTech 现在首次曝光这款锐龙 8000（桌面端）的跑分，不过这款锐龙 8000 为早期工程样品，且频率、功耗等测试条件都未知，所以更多仅具备参考作用。

▲ 图源 AMD

据悉，锐龙 8000 拥有 16 个核心，CineBench R23 多核心跑分大约为 49000，12 核心 36000 分左右，8 核心 23000 分左右，6 核心 17000 分左右。

单核心跑分方面，则在 2500-3000 分左右，超过了如今 6GHz 的 i9-13900KS。

▲ 图源 外媒 RedGamingTech

据悉，Zen5 时代 AMD 也将正式全面采用大小核心设计，Zen5 搭配衍生版本 Zen5c，但后者的 IPC、ISA 都不变，主要只是精简缓存，这和英特尔的异构大小核截然不同。

▲ 图源 外媒 Tenstorrent

其实业界早前就有说法称，AMD 的 Zen5 将是一次大改款，“这一代也是 Zen 诞生以来提升幅度最大的一次，甚至超越 Zen2 到 Zen3 的变化”。

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