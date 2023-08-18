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索尼发布电影机 ILME-FX6 新版固件 Ver. 4.00，在 S&Q 模式添加更多自动对焦帧速率

2023/8/18 21:04:01 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 18 日消息，索尼（中国）有限公司发布电影摄影机 ILME-FX6 新版固件升级 Ver.4.00，强化了电影机 ILME-FX6 的拍摄性能和操作流的协同性点此下载。此次升级对象是 V3.00 或以下版本，如版本号是 V4.00 则不用升级。

IT之家附升级内容：

  • 支持文件命名格式“Camera ID + Reel”的格式。

  • 增加了在寻像器输出和 HDMI 输出中显示变宽反挤压模式（2.0x，1.3x）的功能。

  • 在使用快慢动作时，增加了更多的帧率模式也可以使用 AF 自动对焦功能。

  • 在自定义和 Cine EI Quick 拍摄模式下增加了以下功能：
    允许在调整 ISO 灵敏度时记录改变曝光设定的 S-Log3 内容。
    允许在基础 ISO 设定记录时有 CineEI 相同的功能，基础 ISO 的参数会结合 EI 值自动调整。

  • 当拍摄模式设定在自定义，Cine EI 或 Cine EI Quick 时，增加了在拍摄时把 3D LUT 文件和基本风格的数据同时记录到同一张存储卡上的功能。

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关键词：索尼电影机

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