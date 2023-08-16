索尼申请新专利，玩家有望使用 PS VR 2 头显“参与”电竞赛事

IT之家 8 月 16 日消息，据外媒 Gamerant 报道，索尼已申请一项新专利，可以让 PS VR2 用户通过虚拟现实“参与”电子竞技。

IT之家从专利中得知，这项被描述为“在电子竞技赛事中扩大虚拟现实的参与度和观看人数”的专利，旨在通过“为用户提供更多视角、选择不同的解说员以及虚拟或增强现实环境中的附加信息”，以提供给用户“更加可定制”的电子竞技赛事体验。

▲ 图源 索尼相关专利

专利中还讨论了“通过虚拟现实场景中内置的广告来盈利”，有一种“赛博朋克”的美感。

不过该专利仅仅出于描述作用，目前还不清楚观众是否可以变更视角，自由地在地图上漫游，并对电竞赛事产生任何影响。

▲ 索尼 PS VR 2 官方海报

IT之家早前曾报道，外媒表示索尼 PS VR2 头显销售疲软，建议降价，目前索尼 PS VR 2 单机产品售价为 549.99 美元（当前约 4015 元人民币），显然索尼当下想借用 PS VR 的“沉浸”特性，通过更多方式来“盘活”PS VR 产品线。

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