世嘉公布《人中之龙 7 外传：无名之龙》预告，玩家通关后能“试玩续作”

IT之家 8 月 18 日消息，世嘉今日公布了《人中之龙 7 外传：无名之龙》的最新预告。其中最值得关注的是，玩家通关本作后可解锁《人中之龙 8》的“特别”试玩 Demo，其中还收录了《人中之龙 8》 本篇所没有的场景。

▲《人中之龙 7 外传：无名之龙》的最新预告，视频转录由 IGN 中国提供

IT之家经过查询得知，官方目前已经确认“人中之龙工作室”的秋季发布会将于 9 月 20 日播出，《人中之龙 7 外传》也会出席今年的 TGS2023 活动，具体信息会在晚些时候公布。

▲《人中之龙 7 外传：无名之龙》宣传片截取帧

▲《人中之龙 7 外传：无名之龙》宣传片截取帧

▲《人中之龙 7 外传：无名之龙》宣传片截取帧

IT之家早前报道，《人中之龙 7 外传：无名之龙》将于 11 月 9 日发售，登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、Steam，目前已经开放预购，Steam 国区 229 元，支持简体中文。

本作是以桐生一马的视角描写《如龙 6：生命诗篇 》之后的空白时期的系列新作。本作在战斗动作部分实现进化，并加入全新关卡，同时还保留了隐藏要素满载的娱乐场所。极具魅力的新角色由豪华演员阵容倾情演绎，同样夺人眼球。

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